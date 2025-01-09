Cengiz’e 1 ayda 690 milyon TL

Elektrik sektöründeki özelleştirmeler halkı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakırken enerji alanında faaliyet gösteren dev holdingler kârlarına kâr kattı. Ekolojik yıkıma neden olan projeler ile dev kamu ihaleleriyle gündeme gelen iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding de bunlardan birisi.

Cengiz Holding’in yüzde 50 ortaklık payı olduğu MERAM, Çamlıbel, Boğaziçi ve Akdeniz isimli elektrik dağıtım şirketleri ülkedeki elektrik tüketiminin yüzde 30’unu karşılıyor.

Daha önce "millete yaptığı küfürle" gündeme gelen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding'in elektrik dağıtım şirketlerine bütçeden yapılan ödemelere BirGün ulaştı.

EKİM’DE 690,1 MİLYON TL

“Genel aydınlatma ödemesi” adı altında Cengiz Holding’in şirketlerine akıtılan para dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Ekim 2024’e yönelik verilerine göre, Cengiz’e ait dört elektrik dağıtım şirketine sokakların ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 690 milyon 156 bin 573 TL ödendi.

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EN BÜYÜK DİLİM BOĞAZİÇİ’NE

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BELEDİYELERDEN 16,7 MİLYON LİRA

Cengiz Holding'in ortağı olduğu şirketlere Ekim 2024’te yapılan 690,1 milyon TL’lik ödemenin, kurum ve kuruluşlara göre dağılımı da paylaşıldı. Buna göre, toplam ödemenin 568,8 milyon TL’si Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca, 16,7 milyon TL’si büyükşehir belediyelerince, 69,5 milyon TL’si ise büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçe belediyelerince gerçekleştirildi.