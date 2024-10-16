Cengiz’e açılan ihale adresine gitti

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ihaleye açılan ve ihale şartlarını sadece Cengiz Holding’in karşılayabildiği ihale sonuçlandı. Sinop Boyabat IV. grup maden sahasının ihalesini Cengiz Holding aldı. Sahanın Cengiz Holding’e adrese teslim şekilde ihaleye açılmasını sosyal medya hesabı X’ten duyuran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ihalenin sonuçlanmasıyla Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır AŞ’nin ihaleyi almasına tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, “İhale tutarı 3,68 milyar lira. Rezervin güncel değeri 456 milyar lira. Bunun adı peşkeştir” dedi. İhalenin ‘adrese teslim’ denebilecek şekilde sonuçlandığını ifade eden Yavuzyılmaz, “Bir AK Parti tezgahıyla, bugün yapılan Sinop Boyabat bakır maden sahası ihalesi Cengiz Holding’e ait Eti Bakır AŞ’ye verildi. İhale tutarı: 3,68 milyar lira. Rezervin güncel değeri: 456 milyar lira. Aradaki fark 123 kat. Bunun adı peşkeştir. İhaleye karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davamızı açtık. Mücadeleyi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yavuzyılmaz, “Şartnamedeki ‘izabe tesisi’ şartını mevcutta sağlayan tek bir firma var. O da Türkiye’deki tek izabe tesisinin sahibi olan Cengiz Holding. Şartnameye göre, ihaleye tek firma katılsa bile, yani rekabet oluşmasa bile maden sahasının ihalesi bu firmaya verilecek. İhalenin bu şartlarla yapılması ihtimalinde MTA’nın şirketin yıllık cirosundan alacağı pay yüzde 1 olarak belirlendi” bilgisini vermişti. Şartnamedeki şarta dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Mevcuttaki tesis ve yeni kurulacak bir tesis arasındaki fark 300 milyon dolar. Bu avantajla Cengiz Holding bu alanda doğal tekel olmuş durumda. Şirket bütün maden sahalarını topluyor” diye tepki göstermişti.