Cengiz’e bir imtiyaz daha: Koruma altındaki alanda maden arama izni

Cengiz Holding, çevresel ve yasal tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor; Gidengelmez Dağları'nda uluslararası koruma altındaki bir alanda maden arama izni aldı, Trabzon'da yeni havalimanı ihalesini kazandı ve Çanakkale'deki bakır madeni için mahkeme kararına rağmen işletme iznini sürdürdü.

Bern Sözleşmesi ile koruma altındaki Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, Cengiz Holding'in Eti Alüminyum tesisini büyütmek için başvurusu onaylandı.

Tarım Bakanlığı proje için "ÇED gerekli değildir" kararı verdi.

Sözcü’nün haberine göre Cengiz Holding, çevreye zarar vermeyeceğine dair bir noter taahhütnamesi sundu.

Ancak bu taahhütname, Seydişehir Noterliği'ndeki bir başkatip tarafından imzalandı ve bilimsel temelden uzak ifadeler içeriyor.

AÇIK OCAK VE PATLATMA YÖNTEMİ UYGULANACAK

ÇED Başvuru Raporu'na göre, alanda açık ocak yöntemiyle ve delme-patlatarak üretim yapılacak. Patlatma alanı, Değirmenlik Köyü'ne 300 metre, Süleymaniye Köyü'ne 1 kilometre mesafede. Proje, "Önemli Doğa Alanı" içindeki Akseki ve İbradi Ormanları ile yalnızca bu bölgede yetişen endemik bitki türlerini tehdit ediyor. Maden arama alanı 0,26 hektardan 447,5 hektara çıkarılacak.

CENGİZ'İN TAHSİS ETTİĞİ ŞARTLAR

Holding, Gidengelmez Dağları için notere verdiği taahhütnamede, patlatma öncesi uyarı yapılacağını, yolların sulanacağını, yaban hayvanlarının 2 kilometre uzağa taşınacağını ve Bern Sözleşmesi türlerine özen gösterileceğini beyan etti.

Trabzon'daki yeni havalimanı ihalesini almıştı

Trabzon'da dolgu alan üzerine yapılması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı'nın altyapı ihalesi de tartışmalı pazarlık usulüyle gerçekleştirildi ve 48,2 milyar TL bedelle Cengiz İnşaat -ASL İnşaat ortaklığına verildi.

ÇANAKKALE’DEKİ BAKIR MADENİ: MAHKEME KARARI DEVRE DIŞI KALDI

Cengiz Holding'in Çanakkale Çan'daki bakır madeni, orman alanlarını yok etti ve köylülerin tarım arazileri ile iki gölete el koydu. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, işletme izninin ÇED alanını aştığını tespit ederek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kısa sürede yeni bir işletme izni çıkararak faaliyetin devam etmesini sağladı.