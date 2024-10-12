Cengiz’e dev enerji ihalesi

AKP iktidarlarında kamu ihaleleri ile iktidara yakın sermaye grupları servetlerine servet kattı. Elektrik dağıtımında 2011’de yapılan özelleştirme, yurttaşı yüksek faturalar ile karşı karşıya bırakırken iktidara yakın sermaye gruplarına yeni kazanç kapısı araladı. Kamunun çok sayıda aydınlatma ihalesini alan Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik’in, Erzurum Havalimanı’nın elektrik enerjisi ihalesini üstlendiği öğrenildi.

DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü, 12 Eylül 2024’te, “2025 Yılı Elektrik Enerjisi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 16 milyon 254 bin 124 TL’lik harcama öngörüldü. İhaleye teklif veren şirketlerden birisi se Cengiz Elektrik oldu. Cengiz’in teklifinin, 15 milyon 717 bin 999 TL olduğu bildirildi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, kararını 9 Ekim’de verdi. İhale, 15,7 milyon TL’ye Cengiz Elektrik’e bırakıldı. İhale kapsamında Cengiz’in, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 arasında Erzurum Havalimanı’na elektrik enerjisi sağlayacağı belirtildi.

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KAMUDAN 1,1 MİLYAR TL’LİK İHALE

Gözler, Erzurum Havalimanı’nın dev elektrik ihalesini alan Cengiz Elektrik’in kamudan aldığı diğer aydınlatma ihalelerine çevrildi. Şirketin 2012-2024 döneminde kamudan aldığı elektrik enerjisi ihalelerinin toplam bedeli, 1 milyar 179 milyon 162 bin TL olarak hesaplandı. Cengiz Elektrik’in elektrik enerjisi ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ve ihale bedelleri şöyle:

• Sağlık Bakanlığı: 250 milyon 40 bin TL

• İçişleri Bakanlığı: 190 milyon 737 bin TL

• Üniversiteler: 181 milyon 831 bin TL

• Belediyeler: 168 milyon 176 bin TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 114 milyon 218 bin TL