Cengiz’e izin yok

Haber Merkezi

Artvin Cerattepe'de halkın Cengiz Hoding'e karşı mücadelesi devam ediyor. Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş., yargı kararlarına rağmen Taşlıca Köyü yakınlarında kurmak istediği tesis için yapılan bilgilendirme toplantısını Artvinliler protesto etti.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği ve Rize İdare Mahkemesi'nin yürütmesini durdurduğu madenin yanına kırma tesisi ve teleferik hattı kurmak için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmasının hukuksuz olduğu belirtildi.

Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit yerleşkesinde şirketin daha önce düzenlemek istediği, ancak tepkiler sonucu iptal ettiği toplantı protesto nedeniyle gerçekleştirilemedi. Toplantının yapılacağı salona giren Yeşil Artvin Derneği üyeleri "Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez" sloganları atarak dışarı çıktı.

DALGA GEÇİYORLAR

Artvin'in topraklarının talan edilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, “Anayasa Mahkemesi dahi iptal kararı vermiş olmasına rağmen, süreç durmaksızın devam ediyor. İptal kararının ardından gelen ÇED raporu kabul edilmemelidir, bu hukukla dalga geçmektir" dedi.

Karahan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Artvin halkı olarak yapılacak her madencilik faaliyetiyle birlikte doğamızın yok edileceğini çok iyi biliyoruz ve 30 yıldır bu uğurda verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. Bu toplantıları kabul etmiyoruz. Çünkü esas amaç Artvin’in doğasını yok ederek tüm doğaseverleri bölmek ve birbirine düşman etmektir. Bu nedenle tüm Artvin halkını doğayı koruma mücadelesine katılmaya davet ediyoruz.

Bizler çocuklarımıza, torunlarımıza Artvin'i savunanlar olarak tarihe geçeceğiz. Sizler para için çocuklarınızın geleceğini satanlar olarak tarihe geçeceksiniz.”

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan basın açıklamasını okudu. (Fotoğraf: BirGün)

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NE OLMUŞTU?

Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding tarafından işletilmek istenen altın madenine karşı açılan davada, şirketin aldığı “ÇED olumlu” kararı iptal edilmişti. Şirket eski rapor üzerinde küçük değişiklikler yaparak Çevre Bakanlığından yeniden “ÇED olumlu” raporu almıştı. Bunun üzerine Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ile 61 avukat, bu karara karşı dava açmış, süreç devam ederken, şirket Cerattepe’ye iş makineleriyle çıkmak istemişti. Ancak Artvinliler nöbet tutarak iş makinelerinin girişine engel olmuş, bölgeye gelen bilirkişi heyetini 1.5 kilometrelik insan zinciriyle karşılamıştı. Bu sürede yüzlerce Artvinliye madene karşı çıktıkları için soruşturmalar ve davalar açıldı.