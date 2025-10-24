Cengiz’e karşı mücadele

Ezgi Can CEYLAN

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır İşletmeleri tarafından Eskişehir’in Mihalgazi İlçesi Alpagut-Atalan köyleri arasında işletilmesi planlanan altın-gümüş-bakır madeni projesi için Çevre Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu" kararı vermesine tepkiler sürüyor.

Kararın bölgenin tarım arazilerine, su kaynaklarına ve doğal yaşamına büyük zarar vereceği endişesiyle, birçok kurum karara karşı dava açmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında 57 binden fazla ağacın kesileceği ve madencilik faaliyetleri için siyanür kullanılacağı belirtiliyor.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu konuya ilişkin düzenledikleri toplantıda “Bu karar, ülkemizin en bereketli topraklarını, su kaynaklarını ve canlı yaşamını tehdit ediyor. Biz bu projenin iptali için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kararla birlikte milyonlarca ton su tüketilecek, tarımsal üretim ciddi zarar görecek. Kesilecek on binlerce ağaç geri gelmeyecek, orman ekosistemi büyük bir yara alacak; kurdu, kuşu, böceği ile tüm canlı yaşam yok olacak” denildi.