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Cengiz’e karşı toplanan imzalar teslim edildi

Çevre
  • 15.08.2024 03:00
  • Giriş: 15.08.2024 03:00
  • Güncelleme: 15.08.2024 03:00
Cengiz’e karşı toplanan imzalar teslim edildi
Fotoğraf: ANKA

Haber Merkezi

Cengiz Holding’in Eskişehir’de yapmak istediği altın-gümüş maden ocağına karşı toplanan 8 bin 712 imza, Alpagut Atalan’da Madene Hayır Platformu tarafından Eskişehir Valiliği'ne teslim edildi.

Platform adına açıklama yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Filiz Fatma Özkoç, özetle şunları söyledi:

“Proje incelendiğinde siyanürlü altın madenciliğinin her türlü aşamalarını görmekteyiz. Bizler havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkarak sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Kısacası doğanın katliamına ve siyanürlü altın madenciliğine 'hayır' diyoruz."

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