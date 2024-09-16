Cengiz’e topraklarımızı asla teslim etmeyeceğiz

Haber Merkezi

Artvin Cankurtaran’da Reşit Kibar’ın ölümüne tepki olarak başlayan halk isyanı sürüyor. Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çağrısıyla Cankurtaran’da yaşam nöbeti tutan Artvinliler, bölgedeki tüm projelerin iptal edilmesini ve Cankurtaran Ormanı’nın isminin Reşit Kibar Ormanı olarak ilan edilmesini talep ederek çeşitli kentlerde eylem yaptı.

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü üyeleri Kibar’ın katledilmesini protesto eden sonrasında ise tutuklanan arkadaşları için eylem yaptı. Partililer, “Reşit’in adalet talebini yükselttiği için tutuklanan arkadaşlarımızı geri alacağız” denildi. SOL Parti Eskişehir İl Örgütü üyeleri de kentte yaptıkları eylemde “Cengiz Holding’e topraklarımızı teslim etmeyeceğiz. Hayatımıza kast eden yağmacı katillere karşı sıkılı bir yumruk gibi birleşeceğiz” dedi.