Cengiz’e verecek toprağımız yok

Gonca YILDIZ

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Eskişehir Tepebaşı ilçesi Atalan Mahallesi ve Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesi mevkiinde hayata geçirmek istediği siyanürlü altın ve gümüş madeni projesine tepkiler büyüyor. 716 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacak olan projede, yüzlerce hektarlık ormanı yok ederek çevreye büyük zarar vereceği ifade ediliyor.

Alpagut-Atalan Madene Hayır Platformu, projeye karşı çıkmak için dün Eskişehir Köprübaşı’nda bir araya geldi ve Yediler’e yürüdü. Yediler’de yapılan basın açıklamasını platform adına Uygar Kurtcu okudu. Kurtcu, “Cengiz Holding’in sunduğu proje, doğanın ve yaşamın talanı projesidir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kurtcu, projenin 500 metre derinliğinde bir çukur açılarak İliç’te olduğu gibi siyanürlü yığın liçi yöntemiyle altın ve gümüş madeni ayrıştırılacağını belirtti.

‘TARIM YOK OLACAK’

Kurtcu, milyonlarca yılda oluşan ekosistemin şirketlerin kârı uğruna yok edilmek istendiğini vurguladı. Kurtcu,“Ormanlarımız, tarım arazilerimiz yok edilecek, su kaynaklarımız kuruyacak, tarım, hayvancılık, arıcılık yok olacak. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan halkımız köylerinden göç etmek zorunda kalacak,” diye konuştu.

Ayrıca, tehlikeli kimyasal maddelerin Sakarya Nehri’ne karışmasının birçok sağlık sorununa yol açacağını belirten Kurtcu, proje alanındaki aktif ray hattında olası bir yıkıntının tarımı da yıllarca olumsuz etkileyeceğini söyledi.

‘İZİN VERMEYECEĞİZ’

Kurtcu, “Ülke ekonomisine katkı” denilerek aklanmaya çalışılan bu projelerin, aslında sadece yerli ve yabancı sermayelerin kârına hizmet ettiğini belirtti. Kurtcu, “Bir avuç yerli ve yabancı holding patronunun kârlarına kâr katması için ormanımızın, suyumuzun, toprağımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Alpagut-Atalan’da Madene Hayır Platformu, Eskişehir halkını 15 Ağustos 2024, Perşembe günü saat 09.30’da Alpagut Mahallesi’nde yapılacak olan projenin halkın bilgilendirilmesi toplantısına katılmaya davet etti.