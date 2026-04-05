Cengiz’e yıkım için yeni ruhsat

İlayda SORKU

Ülke toprakları bir bir maden şirketlerine tahsis edilmeye devam ederken talan projelerinin öncülerinden Cengiz Holding de yeni pastadan payını aldı.

Yurdun dört bir yanında yürüttüğü vahşi madencilik projeleriyle bilinen Cengiz Holding, Kazdağları’ndan Artvin’e yarattığı talanı Ege’de de büyütecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 21 Ocak’ta ihaleye çıkardığı maden sahalarının ihale sonuçlarını kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son olarak İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan devasa maden sahası, 45 milyon TL karşılığında Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır’a adeta teslim edildi.

1791,27 hektarlık dev alanın büyük bölümü tarım arazilerinden oluşuyor. Yaklaşık 18 bin dönüme denk gelen saha Köfündere köyünü tamamen içine alıyor. Aynı zamanda Küçük Menderes Havzası içinde yer alan bölgede hayata geçirilecek madencilik faaliyetleri bölgedeki su varlıkları ve tarımsal üretim açısından da doğrudan tehdit.

Verilen IV. grup ruhsat, bölgede altın, gümüş, bakır, demir ve kurşun gibi ağır metallerin çıkarılmasının önünü açıyor. Bu tür maden işletmelerde siyanür başta olmak üzere yüksek riskli kimyasalların kullanımı bilinirken havza geniş bir ekolojik yıkım riski ile karşı karşıya.

DESTEK ÇAĞRISI

Bölgede uzun süredir maden şirketlerine direnen Koza Derneği ve Küçük Menderes Direniyor İnisiyatifi ruhsat iptaline ilişkin dava açacaklarını duyurdu. Küçük Menderes Direniyor İnisiyatifi Yürütme Kurulu’ndan Begüm Çınar, BirGün’e yaptığı açıklamada, “2010’lu yıllarda da buraya göz dikilmişti. Ancak maden şirketleri püskürtüldü mücadeleyle. Elbette bu tekrar gelmeyecekleri anlamına gelmiyordu. Artık yasaların tamamen talana açık hale gelmesinden kaynaklı çok rahat hareket etme şansları var. Ancak mücadeleyi bırakmayacağız. Dava açacağız” dedi.

Bölgenin tarımsal üretim açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Çınar, şu çağrıda bulundu: “Burası tamamen yaşayan bir coğrafya. Biz şehirdeki insanların burada fiziki olarak da gelip bize ve mücadeleye destek vermesini bekliyoruz.”

İTİRAZ EDECEĞİZ

Koza Derneği Başkanı Selahattin Bağlı ise, “Sürece dair tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Buradaki yaşamı bitirecek tüm projelerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bozdağ’a yaslanan alandaki tatlı su kaynaklarına dikkat çekmek istiyoruz. Bunların hem bölgedeki tarım hem de su kaynakları üzerindeki olumsuz sonuçlarını biliyoruz. Gerekli itirazları yapacağız” dedi.