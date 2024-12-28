Cengiz’in Artvin ısrarı

Artvin’in Arhavi ilçesinde, Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından planlanan maden projesine yönelik tepkiler devam ediyor. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında hazırlanan rapor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunuldu. İnceleme süreci başlarken, 8 Ocak 2025 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının yapılacağı duyuruldu.

Eti Bakır A.Ş., 27 Temmuz 2024’te Arhavi’de 10 köyü kapsayan 1.930 hektarlık alanda maden arama ihalesini 5 milyon TL bedelle kazandı. Yurttaşlar, maden çalışmalarının su kaynaklarını kirleteceğini ve tarım alanlarını tahrip edeceğini savunuyor. Bölgede düzenlenen eylemlerde, halk “Yaşam alanlarımızı savunacağız” diyerek madene karşı çıktıklarını ifade etti.

Arhavililer, Cerattepe mücadelesini örnek göstererek madene izin vermeyeceklerini açıkladı. 8 Ocak 2025’te yapılacak İDK toplantısında, projenin çevresel etkilerinin ve halkın itirazlarının masaya yatırılması bekleniyor.

CERATTEPE DİRENİŞİ

Artvin’in Cerattepe bölgesi, çevre direnişinin en önemli sembollerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. 2012 yılında Eti Bakır A.Ş., Cerattepe’de madencilik yapma izni almıştı. Buna karşılık, Artvin halkı, çevre savunucuları ve sivil toplum örgütleri yıllar boyunca birçok eylem ve protesto düzenledi. Şubat 2016’da Cerattepe’de maden çıkarma çalışmaları başladı. Ancak Artvin’de düzenlenen protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Hukuk mücadelesi ise aynı kararlılıkla sürdü. Mayıs 2016’da Anayasa Mahkemesi (AYM) Cerattepe’deki madencilik faaliyetlerine ilişkin verilen ÇED raporunda hak ihlali olduğuna karar verdi. Bu kararın ardından Rize İdare Mahkemesi, 22 Temmuz 2016’da ÇED olumlu raporunu iptal etti. Yeşil Artvin Derneği’nin avukatı Bedrettin Kalın, Cengiz Holding tarafından alınan ‘ÇED olumlu’ kararlarının daha önce iptal edildiğini vurguladı.

Kalın şunları kaydetti: “Cengiz Holding’in ÇED olumlu kararları Rize İdare Mahkemesi ve AYM, tarafından daha önce iptal edildi. AYM kararında coğrafyadaki ekosistemin gözetilmesi yönünde de gerekçeler sunuldu. Bu coğrafyada madencilik yapılamayacağına dair kararlar olmasına rağmen Cengiz Holding bu bölgeden vazgeçmedi ve şimdi tekrar ÇED süreci başlattı. Hukuk tanımaz sömürge madenciliği sadece en yüksek kar için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Mücadelemizi bırakırsak tutunacak bir dalımız kalmaz. Buna karşı mücadele etmek bizim için yaşamsal bir anlama sahip.”