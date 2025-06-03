Cengiz’in hedefinde Sinop’un yeşili var

Haber Merkezi

Samsun ile Sinop’un ilçelerindeki doğa yürüyüşü kulüpleri, Mehmet Cengiz’in Boyabat’ta hayata geçirmek istediği bakır madeni tesisine tepki gösterdi. Maden tesisinin kurulmak istendiği alana yürüyüş yapan doğa yürüyüşçüleri maden sahasını kuşbakışı gören Karaoluk Yaylası’nda açıklama yaptı.

Yeşil Gerze Dağcılık Doğa Spor Kulübü Başkanı Birol Sazak, kulüpler adına yaptığı açıklamada, -"Bugün toplandığımız bu nokta, hemen arkamızda karaçam ve sarıçamdan orman ekosistemi, Kuzey kesiminde Gökırmak havzası ve doğumuzda Gazideresi ırmağının alüvyonlu topraklarıyla bezenmiş tarımsal ovaları... Sinop için oranı sadece binde 35 olan son derece değerli meraların bir kısmı, Bazalt Kayalıklar Tabiat Anıtı, yine üç bir yanımızda mera niteliğinde özelikleri olan Karaoluk, Karaburun, Alıç ve Taşlı yaylaları var. Aşağıda Salar Köyü Çal Mahallesi arkeolojik yerleşim alanı var” dedi.

EKOSİSTEM YOK OLACAK

Tesisi hayata geçirse bölgenin susuz kalacağına dikkat çeken Sazak, “Toprak, yeşil, su, mavi, tarih ve doğal güzelliklerin hepsinin bir vücutta birleştiği bu değerli cennet alanın tam ortasında, ki yaklaşık 9 bin dönümlük alana kurulacak açık bakır maden ocağında, yıllık 4 milyon tonu cevher ve 9 milyon 250 bin tonu pasa olmak üzere, 13 milyon tonun üzerinde toprağın dinamitlerle patlatılarak yer değiştireceği, yaklaşık 9 bin dönümlük alanda 20 yılda cehennemi günbegün inşa edecekler. Bu cehennemi 22 yılın sonunda arkalarına hiç bakmadan, zerre vicdan azabı duymandan bırakıp gidecekler. Maden, sağlık, iş ve aş getirmez. Maden yapılan patlatmalarla kilometrelerce öteye taşınan tozlar, metrelerce ileriye fırlayan kayalar getirir. Maden arama esnasında sondajlarla ve işletme esnasında patlatmalarla su akiferlerini yok eder ve yollarını değiştirir ve yöreyi susuz bırakır” ifadelerini kullandı.

ÇED SÜRECİ BAŞLATILDI

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Sinop Boyabat’ta açmak istediği bakır işletmesi için geçen ay ÇED süreci başlattı. 12 Haziran’da da halkın katılım toplantısı yapılacak. Boyabat Kovaçayır köyünde planlana proje 897,87 yani 1263 futbol sahası büyüklüğünde ve alanın tamamına yakını ormanlık alan. Patlatmalı maden ocağı işletmek isteyen Eti Bakır, ayrıca çıkardığı cevheri ayrıştırmak için bölgede tehlikeli kimyasallar kullanacak.

İHALEYİ BEDAVAYA ALDI

Geçen yıl girdiği ihaleyle maden sahasını alan Eti Bakır, ihaleyi 3.68 milyar TL’ye aldı. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Rezervin güncel değeri 456 milyar lira. İhaleyle güncel değer arasındaki fark 123 kat” demişti. Yavuzyılmaz, şartnamedeki şartları karşılayan tek şirketin Cengiz Holding olduğunu belirtmişti.