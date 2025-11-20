Cengiz’in projesi halkı sokağa döktü

Haber Merkezi

İktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’e ait Cengiz Holding bünyesinde faaliyet yürüten Eti Bakır, Artvin Murgul’daki madencilik faaliyetlerini genişletmek için yeni bir süreç başlattı. Şirket, 2006’dan bu yana işlettiği sahada yeni ocak alanı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi kurmak üzere 31 Ekim’de çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık başvuruyu aynı gün duyurdu ve yalnızca beş gün sonra, 20 Kasım’da halkın katılımı toplantısının yapılacağını ilan etti. ÇED alanı 333,6 hektar olarak belirlenen projeye 4,5 milyar TL yatırım planlandığı ve yıllık üretimin 374 bin tondan 1 milyon tona çıkarılacağı proje dosyasında yer aldı. Mevcut flotasyon tesisine ek olarak siyanürlü tank liçi sistemi kurulacağı da belirtildi.

Hızla ilerletilen süreç Murgul’da tepki yarattı. Yaşam savunucuları, projenin çevresel etkilerinin göz ardı edildiğini belirtti. Siyanürlü liç ve genişletilen üretim kapasitesinin, ilçenin zaten hassas olan ekosistemini geri dönüşsüz biçimde tahrip edeceği vurgulandı.

Murgul Siyanüre Hayır Platformu öncülüğünde yaşam savunucuları 19 Kasım saat 15.30’da eski sinema salonu önünde bir araya geldi. Kitle, bölgeyi talan edecek projeye karşı kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar ve dövizlerle ilerleyen kalabalık, projenin durdurulmasını istedi.

HALKIN İRADESİNDEN GÜÇLÜ DEĞİL

Platform tarafından yapılan açıklamada, “Murgul’un suyuna, toprağına, havasına ve çocuklarının geleceğine sahip çıkan bu kalabalık, bu dayanışmanın en anlamlı göstergesidir. Bu meydanda bugün sergilenen birliktelik; geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağımızın en açık kanıtıdır” denildi.

“Bu duruşun karşısında hiçbir güç duramaz” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar söylendi: “Hiçbir proje halkın iradesinden güçlü değildir. Ve şimdi, bu mücadeleye ömrünü adamış, aramızdan ayrılmış ama bıraktığı izle bu alanda yaşayan rahmetli arkadaşımız Ercan Çelikarslan’ın sesiyle bitirelim… O gün attırdığı slogan bugün de hepimizin yüreğinde yankılanıyor: ‘Biz ölmek değil, yaşamak istiyoruz! Biz gitmek değil, kalmak istiyoruz! Biz parayı değil, bu güzel doğayı istiyoruz!’”