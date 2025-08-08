Cengiz’in raporu halk iradesine çarptı

HABER MERKEZİ

Cengiz Holding iştiraki Eti Bakır'ın Cerattepe'deki vahşi madencilik baskısı durulmadı. Artvin Cerattepe’de 30 yılı aşkındır mücadele eden yaşam savunucuları, şirkete karşı yeniden harekete geçti. Şirketin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi'nden “hak ihlali” kararı alan bakır madeni projesi için jet hızıyla yeni karar verildi.

Artvinli yurttaşlar, nihai karar verilerek askıya çıkarılmış ÇED raporuna karşı Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Yaşam savunucuları, projeye ilişkin yaklaşık 300 itiraz dilekçesini müdürlüğe teslim etti. Dilekçe teslimine Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’in yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı. Gerçekleştirilen basın açıklamasını, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan okudu.

Doğa koruma vasfı barındıran yasaların; İklim Kanunu ve geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilen torba maden yasasıyla birlikte işlevini tamamen yitirdiğini belirten Karahan, “Karşımızda giderek insana, doğaya, yaşam alanlarımıza karşı daha da güçlenen, güçlendikçe hoyratlaşan ve hukuk tanımaz bir hal alan büyük sermaye güçleri ile bunlara çanak tutan kamu kurumları vardır” diye konuştu.

UMUDUMUZ TAPTAZE

Karahan, şöyle konuştu: “Eti Bakırcı Cengiz'in Cerattepe'deki sömürge madencilik hırsı ve istediğini alabilme gücü o kadar büyük ki, AYM'nin kararının üzerinden daha 3 ay geçmeden sayfalık 'yeni ÇED' raporunu hazırlatabiliyor. 3 Ekim 2024 tarihinde halkı bilgilendirme toplantısını sorunsuz yapabiliyor ve 8 Ocak tarihinde Ankara'daki İDK toplantısından da olumlu yanıt alabiliyor. Böylece, Cerattepe için iptal edilen ruhsat ve ÇED raporlarına rağmen, yeni bir ÇED raporu için hukukun etrafından dolanarak jet hızıyla onay alabiliyor!”

ÇED raporuna karşı itiraz için 10 günlük sürelerinin olduğunu ifade eden Karahan, hukukçular tarafından hazırlanan dilekçelerin Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne verilmesi için çağrı yaptı. “Cerattepe'yi ve Artvin'i ne Kanun tanımaz Cengiz'e ne de harici bedhahlara bırakmak gibi bir niyetimiz asla yoktur” diyen Karahan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim umudumuz taptaze, asla karamsarlığa yer yok. Hem sizlerin gücü ve kararlılığıyla hem de ilgili kurumlarda görev yapan ve hala vatanını seven, hukukun üstünlüğüne inanan bürokrat ve karar vericilerle, Artvinimizi kurtaracağız. Durmadık, durmayacağız, birlikte ancak hep birlikte dayanışma ile kazanacağız.”

NE OLMUŞTU?

Eti Bakır, Cerattepe için Bakanlığa ilk başvurusunu 2014 yılında yapmıştı. 10 yılı aşkın süredir mücadele eden ve şirketin araçlarının bölgeye girmesini engelleyen yaşam savunucularına jandarma defalarca kez saldırmış, ilerleyen yıllardaysa eylemlere katılanlara da hapis cezaları verilmişti. Bir yandan da şirketin maden projesi için 2015 yılında alınan ÇED olumlu kararı hakkında hukuki mücadele yürütülmüştü. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi, kararı iptal etmiş, Rize İdare Mahkemesi de AYM kararı doğrultusunda bölgedeki madencilik faaliyetleri için verilen ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Artvin Valiliği de yaptığı açıklama ile maden faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu.

İptal kararının üzerinden sadece üç ay sonra şirket, yine Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde aynı proje için 1500 sayfalık ÇED raporuyla yeniden başvurmuş ve ÇED süreci başlatılmıştı. 3 Ekim 2024’te ÇED süreci kapsamındaki halkın bilgilendirilmesi toplantısı Artvinliler tarafından protesto edilmişti.