Cengiz’in sahasında bir yılda ikinci kaza: 49 yaşındaki işçi yoğun bakımda

İlayda SORKU

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Madencilik’in Halilağa Bakır Madeni sahasında ikinci kez ağır yaralanmalı iş kazası yaşandı. Bayramiçli 49 yaşındaki kamyon şoförü Tanju Yılmaz, kullandığı kamyonun kazaya karışması sonucu ağır yaralandı.

Kaburgalarının kırılmasıyla akciğerinin zedelendiği, düşmeye bağlı olarak da kafa travması geçirdiği öğrenilen Yılmaz’ın, Çanakkale Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bayramiç’te esnaflık yapan Yılmaz’ın aynı zamanda kamyon şoförü olarak madende işe girdiği belirtildi.

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Madencilik’in, Halilağa Bakır Ocağı projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda daha önce de ağır bir iş kazası meydana gelmişti. 18 Nisan’da yaşanan kazada Y.B. isimli 67 yaşındaki kamyon şoförü ağır yaralanmış, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İşçinin iki bacağında ciddi derecede yumuşak doku sıyrılması, deride yırtılma ve parça kopması olduğu öğrenilmişti.

Böylece, aynı sahada dört buçuk ay arayla ikinci kez ağır yaralanmalı iş kazası yaşanmış oldu.

CENGİZ’DEN SES YOK

Her iki kazada da Truva Bakır Madencilik tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kazdağları Ekoloji Platformu, bölgede işçilerin sosyal güvenlik haklarının gözetilmediği, ağır koşullar altında ve uzun mesailerle çalıştırıldıkları dile getirdi.

Yapılan açıklamada Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne şu sorular yöneltildi:

“-Maden şirketi bu ağır yaralanmalı iş kazalarını kurumunuza rapor etti mi?

-Yaralı işçilerin sağlık durumunun takibi yapılmakta mıdır?

-Sahada iş güvenliği denetimi gerçekleştirilmiş midir?

-67 yaşındaki işçinin sigortalı olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı, işçi haklarının korunup korunmadığı konusunda bilginiz var mıdır?”

Platform açıklamasında, “Çanakkale ve tüm ülke kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu maden projesi ile ilgili sayısız suç duyurusu ve şikayet dilekçesi oluşturulmuştur. Yaşanılan bu vahim durum da hem mağdur işçilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmaması hem de olayın kamuoyundan gizlenmesi kabul edilemez. Gelecekte yaşanabilecek maden kazalarında da aynı tutumun sergilenmemesi için kurumunuzdan bilgilendirme bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.