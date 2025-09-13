Cengiz’in yeni hedefi Çankırı

Ebru ÇELİK

Büyük bir hızla genişleyip doğal ortamları yok eden iktidara yakın şirketler durmuyor. Şimdi de “yenilebilir enerji” adı altında doğaya yeni darbeler vurmaya hazırlanıyor. Cengiz Holding, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 37.5 hektarlık ormanlık ve tarım arazisin hedef aldı.

Şirket Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi için 26 Ağustos’ta ÇED başvurusu yaptı. 2017’den bu yana aynı bölgede Rüzgâr Enerji Santrali (RES) için onay alan ve kapasite artırımına giden Cengiz Holding, aynı bölgede “hibrit tesis” için hareket geçti.

Başvuru dosyasına göre 45 binden fazla panelden oluşacak santralin proje bedeli 574 milyon TL. Alanın önemli bir kısmı orman vasfında. Projede “ormanlık alana panel konulmayacak” deniyor ancak bölge halkına göre doğal ortam bütünlüğü parçalanacak.

Yurttaşlar Çankırı’da yeraltı suyunun kısıtlı olduğunu ve bu projenin mevcut kaynakları da azaltacağını savundu. Yurttaşlara göre bir başka sorun, geçim kaynakları olan tarım arazilerinin yok edilmesi.