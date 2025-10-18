Cengiz’in zehrine bakanlık onayı

Gökay BAŞCAN

Vahşi ve sömürgeci madenciliğin kuşattığı Eskişehir’de projelerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak maden ocakları ve işletme tesisleriyle Eskişehir’in toprağını, suyunu kirletmekte kararlı olan Cengiz Holding’e onay çıktı. Bölge halkının tüm itirazlarına ve geçen yıl sürecin sonlandırılmasına rağmen Eskşehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerinde açılmak istenen Alpagut-Atalan Altın- Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi’ne çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

58 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Eskişehir’i zehirlemek için 4 buçuk milyar TL harcayacak. 509,67 hektar büyüklüğündeki ruhsat alanının 361,71 hektarında madencilik faaliyetleri yürütecek olan şirket bölgedeki yaklaşık 58 bin ağacı kesecek. Ağaç kesimi için ise Orman Genel Müdürlüğü’nden peyder pey izin alınacak.

Yarısı pasa diğer yarısı cevher olmak üzere yılda toplam kazı miktarı yıllık 12 milyon ton olacak. Atıkların toplandığı yığın liç alanının kapasitesi ise 35 milyon metrekeküp. Bölgeye telafisi imkansız zararlar verecek olan Cengiz’in, yine istihdam yaratacağız söylemiyle aklamak istediği projenin inşaat aşamasında 1200, işletme aşamasında ise 600 personelin çalışması planlanıyor.

Geçen yıl Eskişehir halkının itirazları üzerine ilk yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında madenin ÇED dosyası iptal edilmişti. ÇED sürecinin durdurulması üzerine şirket, raporda küçük değişiklikler yaparak yeniden başvurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kez Eskişehir halkının itirazlarını görmezden gelerek ÇED olumlu kararı verdi.