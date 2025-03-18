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Cenk Tosun Japonya yolunda!

Fenerbahçe, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Cenk Tosun ile yollarını ayırıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Spor
  • 18.03.2025 12:17
  • Giriş: 18.03.2025 12:17
  • Güncelleme: 18.03.2025 12:39
Kaynak: Spor Servisi
Cenk Tosun Japonya yolunda!
Fotoğraf: Depophotos

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrılıyor. 34 yaşındaki golcü, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'a transfer oluyor.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Japon ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Cenk Tosun, toplamda 283 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace takımlarında forma giydi.

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