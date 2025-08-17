Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cenk Tosun sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Spor
  • 17.08.2025 17:15
  • Giriş: 17.08.2025 17:15
  • Güncelleme: 17.08.2025 17:19
Kaynak: AA
Cenk Tosun sakatlandı
Fotoğraf: AA

Fenerbahçeli Cenk Tosun, Göztepe maçında sakatlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.

BirGün'e Abone Ol