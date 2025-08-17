Cenk Tosun sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçeli Cenk Tosun, Göztepe maçında sakatlandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Tosun'un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.