Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Süper Lig’de transfer hareketliliği sürerken Kasımpaşa, Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun için önemli bir adım attı. Lacivert-beyazlılar, 34 yaşındaki santrforla prensip anlaşmasına vardı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun’un, kariyerine İstanbul’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

PÜRÜZ KALMADI

Yapılan görüşmelerde futbolcu cephesinde herhangi bir pürüz kalmazken, transferin önündeki tek engelin kulüpler arasındaki maaş paylaşımı olduğu ifade edildi.

Daha önce Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci’yi sezon sonuna kadar kiralayan Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini de kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Tarafların mali şartlarda uzlaşması halinde transferin resmiyet kazanması an meselesi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta süre alan deneyimli forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.