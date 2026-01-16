Cenk Tosun’un Yeni Takımı Belli Oldu!

Cenk Tosun’un yeni takımı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Trendyol Süper Lig’de transfer gündemini hareketlendiren gelişme resmiyet kazandı. Deneyimli santrfor Cenk Tosun, yoluna Kasımpaşa ile devam edecek.

KASIMPAŞA, CENK TOSUN TRANSFERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kasımpaşa, Cenk Tosun transferini kulübün X platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Paylaşımda deneyimli golcünün lacivert-beyazlı formayla yer aldığı bir video yayınlandı.

“Şimdi hazırım. Kasımpaşa’dayım.” ifadeleriyle yapılan bu paylaşım, transferin kısa sürede spor gündeminin ilk sıralarına yerleşmesine neden oldu.

CENK TOSUN’UN FENERBAHÇE DÖNEMİ

Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe formasıyla geçiren 34 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli ekipte beklediği süreleri alamadı. Cenk Tosun, Fenerbahçe ile 7 resmi maçta görev yaptı.

Bu karşılaşmalarda toplam 72 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, skor katkısı üretemedi. Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla yollar ayrıldı.

CENK TOSUN KASIMPAŞA’DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK

Kasımpaşa transferiyle birlikte Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig’de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Deneyimiyle hücum hattına katkı sağlaması beklenen oyuncu, sezonun ikinci yarısında lacivert-beyazlı ekibin önemli isimlerinden biri olacak.

TRANSFER BİLGİLERİ

Oyuncu Yeni Takımı Eski Takımı Yaş Sezonun İlk Yarısı Cenk Tosun Kasımpaşa Fenerbahçe 34 7 maç – 72 dakika

Cenk Tosun’un yeni takımı hangisi?

Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya transfer oldu.

Cenk Tosun neden Fenerbahçe’den ayrıldı?

Deneyimli santrfor, sezonun ilk yarısında sınırlı süre almasının ardından Fenerbahçe ile yollarını ayırdı.

Cenk Tosun Kasımpaşa’da forma giyecek mi?

Transferin açıklanmasının ardından Cenk Tosun’un sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

SONUÇ

Cenk Tosun’un yeni takımı Kasımpaşa olurken, Süper Lig’de dikkat çeken bir transfer daha resmiyet kazandı. Deneyimli golcünün lacivert-beyazlı formayla göstereceği performans, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.