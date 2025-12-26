Cennet Koy’da yapılaşma tehdidi

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Girlen Koyu olarak bilinen bölgede yer alan doğal sit alanının koruma statüsü değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla alanın sit derecesi 2’nci dereceden 3’üncü dereceye düşürüldü.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bölgede yapılaşmanın önü açılmış oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 38. Grup Seferihisar Etabı Doğal Sit Alanı olarak tanımlanan bölgenin yeni statüsü belirlendi. Bu kararla birlikte alan, sıkı koruma kapsamından çıkarıldı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statüsüne alındı. Kararla birlikte yaklaşık 56 bin metrekare büyüklüğündeki alanın sit statüsü değişti. Daha önce 2’nci derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bölge, yeni düzenlemeyle birlikte 3’üncü dereceye karşılık gelen sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı statüsüne dönüştürüldü. Kararın, 19 Temmuz 2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’in 17’nci maddesi uyarınca alındığı bildirildi.