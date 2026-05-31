Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CENTCOM: ABD'nin İran'a uyguladığı abluka kapsamında 118 geminin rotası değiştirildi

CENTCOM, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı. Açıklamaya göre; ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısı 118'e ulaştı.

Dünya
  • 31.05.2026 20:52
  • Giriş: 31.05.2026 20:52
  • Güncelleme: 31.05.2026 20:54
Kaynak: AA
CENTCOM: ABD'nin İran'a uyguladığı abluka kapsamında 118 geminin rotası değiştirildi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 118'e ulaştığını bildirdi.

CENTCOM, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 31 Mayıs itibarıyla İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 118 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 5 geminin de devre dışı bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor.

BirGün'e Abone Ol