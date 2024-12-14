CENTCOM Başkanı Kurilla, Suriye'deki durumu görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı General Michael Kurilla, ''Suriye'deki durumu ve diğer stratejik ve bölgesel tehditleri" görüşmek üzere İsrail'i ziyaret etti. CENTCOM, Kurilla'nın son günlerde Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan'ı ziyaret ettiğini de bildirdi.



ABD CENTCOM Başkanı General Michael Kurilla, Suriye'deki durumu ve "diğer stratejik ve bölgesel tehditleri" görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ederek, İsrail Ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile görüştü.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, Suriye'de devam eden durumu ve diğer stratejik ve bölgesel tehditlere karşı hazırlığı da içeren bir dizi bölgesel güvenlik konusunu tartıştı" denildi. Kurilla, ABD ile İsrail arasındaki askeri-askeri ortaklığın sağlam olduğunu yineledi.

CENTCOM, Kurilla'nın son günlerde Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan'ı da ziyaret ettiğini de bildirdi. Kurilla, Lübnan'da Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmayı durdurmak amacıyla yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail kuvvetlerinin, Güney Lübnan'dan çekilmesini izlemek üzere Beyrut'u ziyaret etti. Kurilla, ziyaretleri kapsamında, "Son altı gün içinde İsrail'in yanı sıra Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan'a yaptığım ziyaret, mevcut zorlukları ve fırsatları ortaklarımızın, sahadaki komutanların ve askerlerin gözünden ilk elden görmenin önemini pekiştirdi. Bölgeye yönelik mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele etmek için güçlü ortaklıkları sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.