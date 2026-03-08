CENTCOM'dan İran’daki sivillere yönelik güvenlik 'uyarısı'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’daki sivillere yönelik bir güvenlik "uyarısı" yayımladı. CENTCOM, İran rejiminin masum insanların güvenliğini açıkça hiçe saydığını savundu.

Açıklamada İran'ın drone ve balistik füze operasyonlarını yoğun nüfuslu sivil bölgelerde yürüttüğü iddia edildi ve bu "tehlikeli kararın", İran’daki tüm sivillerin hayatını riske attığı ifade edildi. CENTCOM açıklamasında askeri amaçlarla kullanılan yerlerin uluslararası hukuka göre korunmuş statülerini kaybedebileceği ve meşru askeri hedef haline gelebileceği tehdidinde bulunuldu.

Açıklamada İran güçlerinin Dezful, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde sivillerle çevrili kalabalık bölgelerden saldırı dronları ve balistik füzeler fırlattı savunuldu.

Öte yandan açıklamada İran’daki sivillere evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, “İran’ın terörist rejimi, Körfez’deki ortaklara saldırırken kendi halkının güvenliğini de tehlikeye atarak sivillerin hayatını açıkça hiçe sayıyor” dedi.

Açıklamada ABD ordusunun sivillere zarar vermemek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını savunulurken "Ancak İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin içinde veya yakınında bulunan sivillerin güvenliğini garanti edemeyeceği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ABD güçlerinin İran rejiminden farklı olarak sivilleri hedef almadığı ve sivillerin güvenliğini bilerek riske atmadığı da iddia edildi.