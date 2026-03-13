CENTCOM duyurdu: ABD yakıt ikmal uçağı düştü

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü açıkladı.

Açıklamada "Olayın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle meydana gelmediği" bildirildi. Ancak sebebi de açıklanmadı.

CENTCOM'dan yapılan açıklama şöyle:

Irak Üzerinde ABD KC-135 Uçağının Kaybı

"United States Central Command, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybedildiğinin farkında olduklarını açıkladı.

Olay, Operation Epic Fury sırasında dost hava sahasında meydana geldi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya iki uçak karıştı. Uçaklardan biri Irak’ın batısında düştü, ikinci uçak ise güvenli şekilde iniş yaptı.

Olayın düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle meydana gelmediği bildirildi.

Durum geliştikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Hizmet mensuplarının ailelerine netlik sağlayabilmek için ek ayrıntıların toplanmasına yönelik sabır gösterilmesi rica edilmektedir."