CENTCOM duyurdu: İran'da petrolün merkezi olan Hark Adası'nda 90'dan fazla hedef vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hark Adası'nda 90'dan fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada askeri hedefler vurulurken petrol altyapısına zarar verilmediği bildirildi. Saldırılara ilişkin İran cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün gece, ABD güçleri İran'ın Kharg Adası'na büyük çaplı bir hassas saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda deniz mayını depolama tesisleri, füze depolama sığınakları ve çok sayıda diğer askeri tesis imha edildi. ABD güçleri, petrol altyapısını korurken Kharg Adası'ndaki 90'dan fazla İran askeri hedefini başarıyla vurdu."

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

İRAN PETROLÜNÜN KALBİ

Hark Adası İran'da petrol ve enerjinin merkezi noktalarından biri olarak biliniyor.

İran petrolünün yaklaşık olarak yüzde doksanının bu adadaki tesislerden ihraç edildiği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bölgedeki petrol tesislerine yönelik olası saldırıların uluslararası piyasaları etkileyebileceği ve savaşın seyrini değiştirilebilecek nitelikte olduğu uyarısında bulunuyor.