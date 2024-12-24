CENTCOM duyurdu: Suriye'de 2 IŞİD üyesi öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de 2 IŞİD üyesini öldürdüdüğünü duyurdu.

CENTCOM sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün Suriye'de düzenlediği hava saldırısı hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, 2 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü, 1'inin de yaraladığını bildirdi.

Açıklamada, hava saldırısında hedef alınan IŞİD üyelerinin daha önce Deyrizor şehrinde bir kamyon dolusu silah taşıdıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bu hava saldırısı, CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte, teröristlerin ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve zayıflatma yönünde süregelen kararlılığının bir parçasıdır" ifadelerine de yer verildi.