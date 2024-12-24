CENTCOM duyurdu: Suriye'de 2 IŞİD üyesi öldürüldü
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Suriye'de düzenlediği hava saldırısında 2 IŞİD üyesini öldürdüğünü ve 1'ini de yaraladığını açıkladı.
Kaynak: ANKA
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de 2 IŞİD üyesini öldürdüdüğünü duyurdu.
CENTCOM sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dün Suriye'de düzenlediği hava saldırısı hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, 2 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü, 1'inin de yaraladığını bildirdi.
Açıklamada, hava saldırısında hedef alınan IŞİD üyelerinin daha önce Deyrizor şehrinde bir kamyon dolusu silah taşıdıkları belirtildi.
Açıklamada, "Bu hava saldırısı, CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte, teröristlerin ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızdan sivillere ve askeri personele yönelik saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını bozma ve zayıflatma yönünde süregelen kararlılığının bir parçasıdır" ifadelerine de yer verildi.