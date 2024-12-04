CENTCOM duyurdu: Suriye'de 3 araçlı konvoya saldırı düzenlendi

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki cihatçıların Halep'i ele geçirmesiye başka bir boyuta evrilen çatışmalar devam ediyor.

Küresel ve bölgesel çok sayıda aktörün bulunduğu Suriye'de sık sık saldırı düzenleyen ABD bu kez de ülkenin doğusundaki Fırat civarında bir konvoya saldırı gerçekleştirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 3 kamyonun taşıdığı çoklu roketatarın, bir T-64 tankının bir zırhlı personel taşıyıcısının ve havan topları ile bazı silah sistemlerinin imha edildiği belirtildi.

"Öz savunma saldırısı" olarak nitelenen saldırının ABD güçlerine yönelik kullanılmasının ardından gerçekleştiği ifade edildi.

CENTCOM, ayrıca, Suriye'de yaşanan son gelişmelere dikkat çekerek ABD'nin misyonunun değişmediği ve hava saldırısının ise olaylarla ilişkili olmadığı ifade edildi.