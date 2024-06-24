CENTCOM: Husiler, Yunan ticari gemisine saldırdı

CENTCOM, Husilerin bu sabah Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisine saldırı düzenlediğini, mürettebatın hafif yaralandığını ve geminin de hasar aldığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin bu sabah (24 Haziran Pazartesi) Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıdamürettebatın hafif yaralandığı ve geminin de hasar aldığı belirtildi.

CENTCOM bugün yaptığı açıklamada sabah 04.00 sıralarında Husilerin Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisine saldırdıklarını belirterek mürettebatın hafif yaralandığını ve geminin de hasar aldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İran destekli Husiler, Yunanistan'a ait Liberya bayraklı bir dökme yük gemisi olan M/V TRANSWORLD NAVIGATOR'a insansız hava aracı ile saldırdı. Bugün sabah saat 04.00'te mürettebat, hafif yaralanmalar ve gemide orta düzeyde hasar olduğunu bildirdi ancak gemi yoluna devam etti. M/V TRANSWORLD NAVIGATOR en son Malezya'ya yanaştı ve Mısır'a doğru yola çıktı. Bu, İran destekli Husilerin M/V TRANSWORLD NAVIGATOR'a yönelik dördüncü saldırısıdır. ABD veya koalisyon gemilerinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı."