CENTCOM: İran'da 10 binden fazla askeri hedefi vurduk

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 10 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.

"Operasyonun" 4. haftasında olduklarına işaret eden Cooper, askeri hedeflerini gerçekleştirme noktasında planın gerisinde kalmadan hatta ilerisinde olacak şekilde yol aldıklarını savundu.

"EN BÜYÜK GEMİLERİNİN YÜZDE 92'SİNİ YOK ETTİK"

Cooper, ABD güçlerinin 10 binden fazla askeri hedefi vurduğunu belirterek, "Doğrusu, İran'a ait 10 bininci hedefi yalnızca birkaç saat önce vurduk" dedi.

İran savaş gemilerinin on yıllardır bölgesel sularda dolaşarak küresel deniz ticaretini tehdit ettiğini ileri süren Cooper, o günlerin geride kaldığını çünkü İran donanmasının en büyük gemilerinin yüzde 92'sini yok ettiklerini dile getirdi.

Bu gemilerin artık denize açılmadığını öne süren Cooper, "Benim operasyonel değerlendirmeme göre, artık bölgede dünya genelinde deniz gücü ve etkisini anlamlı şekilde sergileme yeteneğini yitirmiş durumdalar" diye konuştu.

Cooper, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma oranlarının yüzde 90'ın üzerinde azaldığını, bunun da "İran'ın ABD güçleri ve bölgesel komşulara saldırı yeteneğinin önemli ölçüde azalması" anlamına geldiğini kaydetti.

⁠⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.