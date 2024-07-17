CENTCOM: IŞİD, yeniden yapılanmaya çalışıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), IŞİD'in Ocak-Haziran 2024 arasında Irak ve Suriye’de 153 saldırı düzenlediğini, bu sayının 2023’teki saldırıların iki katına yaklaştığını belirtti. IŞİD'e ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir açıklama yayımlayan CENTCOM, "Saldırılardaki artış, IŞİD'in birkaç yıldır azalan kapasitesinin ardından yeniden yapılanmaya çalıştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve Suriye'de saldırılarını sürdüren IŞİD'in yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Irak ve Suriye güçleri ile düzenlenen 196 ortak operasyonda 44 IŞİD üyesinin öldürüldüğü, 166 üyenin ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayından Haziran 2024'e kadar IŞİD, Irak ve Suriye'de 153 saldırı üstlenmiştir. Bu oranla IŞİD, 2023 yılında üstlendiği toplam saldırı sayısını ikiye katlama yolunda ilerliyor. Saldırılardaki artış, IŞİD'in birkaç yıldır azalan kapasitesinin ardından yeniden yapılanmaya çalıştığını göstermektedir."

Düzenlenen operasyonlarda, IŞİD'in üst düzey ‘liderlerinden’ 8’inin öldürüldüğü belirtilerek, "Yukarıdaki operasyonlar sonucunda hem Irak hem de Suriye'de 8 üst düzey IŞİD lideri öldürülmüş ve 32'si yakalanmıştır. Bu liderler arasında Suriye ve Irak dışındaki operasyonların planlanması, eleman temini, eğitim ve silah kaçakçılığından sorumlu olanlar da bulunmaktadır. Bu kişilerin liderlik pozisyonlarından uzaklaştırılması, IŞİD'in ABD ve müttefik ülkelerde dış operasyonlar yürütme kapasitesini daha da azaltmaktadır" denildi.

SURİYE VE IRAK’TA ARANAN 2 BİN 500 IŞİD ÜYESİ VAR

CENTCOM, Suriye ve Irak’ta aranan yaklaşık 2 bin 500 IŞİD üyesi olduğunu vurgulayarak, "Irak ve Suriye'de serbest durumda bulunan yaklaşık 2 bin 500 IŞİD mensubunun takibinin sürdürülmesi, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasının kritik bir bileşenidir. Suriye'deki gözaltı tesislerinde bulunan 9 binden fazla IŞİD tutuklusunun ülkelerine geri gönderilmesi ve Al Hol ve Al Roj kamplarından 43 binden fazla kişi ve ailenin ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonu için devam eden uluslararası çabalar da aynı derecede önemlidir. Bu rakam 2019'da 70 bini aşan zirve noktasından daha düşüktür" ifadelerine yer verildi.