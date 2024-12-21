CENTCOM, IŞİD’in liderini öldürdü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deyrizor bölgesinde düzenlediği hassas hava saldırısında IŞİD lideri Ebu Yusuf’u öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM, Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda Ebu Yusuf ile birlikte bir IŞİD yöneticisinin daha öldürüldüğünü aktardı.

“Bu hava saldırısı, IŞİD'in gücünü yeniden kazanmasını ve dış operasyonlar yürütmesini engelleme taahhüdümüzü vurguluyor” diyen CENTCOM Komutanı General Erik Kurilla, “Suriye dışında saldırılar planlayanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve operatörleri agresif bir şekilde hedef alacağız” ifadelerini kullandı.