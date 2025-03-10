CENTCOM Komutanı Kurilla, 5-8 Mart'ta İsrail, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmüş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) resmi X hesabından yapılan duyuru ile General Michael Erik Kurilla, 5-8 Mart tarihlerinde İsrail, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

General Michael Erik Kurilla'nın İsrail ziyaretinde askeri ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Ürdün'de, ABD ile Ürdün arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirme konuları görüşülürken, Suriye'de ise IŞİD'e karşı mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

Kurilla'nın Suudi Arabistan'da ziyaretinde ise, Suudi ve Yemenli liderlerle bölgesel güvenlik tehditlerini ve Husilerle mücadele konusunda işbirliğini görüştü.