CENTCOM: Lincoln Gemisi vurulmadı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'dan Abraham Lincoln Gemisi'ne fırlatılan İran füzeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada gemiye ait fotoğraflar paylaşıldı ve "Fırlatılan füzeler gemiye bile yaklaşmadı" denildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İran’ın Devrim Muhafızları, USS Abraham Lincoln’u balistik füzelerle vurduklarını iddia ediyor. YALAN.

Lincoln’a hiçbir isabet sağlanmadı. Fırlatılan füzeler gemiye bile yaklaşmadı.

Lincoln, Amerikan halkını korumak ve İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırmak için CENTCOM’un amansız kampanyasını destekleyerek hâlâ uçak fırlatmaya devam ediyor."

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.