CEO maaşlarına son 5 yılda yapılan zam oranı emekçilerin 50 katı

Uluslararası kuruluş Oxfam’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin yayımladığı rapora göre, dünya genelinde CEO maaşları 2019'dan bu yana reel olarak yüzde 50 artarak ortalama 4,3 milyon dolara ulaştı. Buna karşın, aynı dönemde işçilerin maaşlarında sadece yüzde 0,9’luk bir artış gerçekleşti. Raporda, CEO’ların dakikalar içinde kazandığı servetin, sıradan bir işçinin bir yılda elde ettiğinden fazla olduğuna dikkat çekildi.

CİNSİYET UÇURUMU DEVAM EDİYOR

82 ülkede 11 binden fazla şirketin cinsiyete dayalı maaş verilerini inceleyen Oxfam, 2022 ile 2023 arasında kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkının yüzde 27’den yüzde 22’ye indiğini açıkladı. Ancak bu fark hâlâ kadın çalışanların haftanın son iş günü olan cuma günlerinde “ücretsiz” çalıştığı anlamına geliyor. Japonya ve Güney Kore’deki ortalama cinsiyet farkı yüzde 40’a ulaşırken, Kanada, Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta bu oran yüzde 16 seviyelerinde.

SÜPER ZENGİNLER SERVETLERİNE SERVET KATIYOR

Rapora göre milyarderler, yalnızca 2024 yılında ortalama 206 milyar dolar yeni servet kazandı. Bu da saatte 23.500 dolara denk geliyor ve 2023 yılı itibarıyla dünya ortalama yıllık gelirini aşıyor. Öte yandan, 45 binden fazla şirket arasında CEO maaşı 10 milyon doları aşanlarda, sadece yüzde 7’sinin kadın CEO’ya sahip olduğu belirtildi.

OXFAM VE ITUC: YENİ SOSYAL SÖZLEŞME ŞART

Oxfam ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), hükümetlere süper zenginlerin daha yüksek oranlarla vergilendirilmesi çağrısı yaptı. Öneriler arasında, en yüksek gelir grubuna en az yüzde 75'lik bir vergi dilimi uygulanması, asgari ücretin enflasyona göre artırılması ve çalışanların sendikal haklarının güvence altına alınması yer aldı. Raporda, “Adil vergilendirme ve güçlü kamu hizmetleri, sadece çalışanlar için değil, demokrasi için de şart” ifadelerine yer verildi.