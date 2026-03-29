CEO’nun buradan ne muradı var?

Dünyanın en büyük varlık yatırım fonu ABD merkezli çokuluslu BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, AKP iktidarıyla buluştu. Erdoğan, Fink’i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TCMB Başkanı Fatih Karahan da bulundu.

Faaliyetleri ve büyüklüğüyle devasa olan şirket adeta bir savaş makinesi. BlackRock bu yılın ilk ayı itibarıyla 14 trilyon dolar üzerinde varlığı elinde bulunduruyordu. Devletlerle yarışabilecek seviyede varlığıyla BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi. Bu yılın başında elinde Türkiye’den hisseleri artıran ve gözünü Türkiye’ye diktiğini açıklayan şirketin giriş haberi yatırımcıyı da iştahlandırmış, Borsa İstanbul BlackRock haberleriyle hareketlenmişti. BlackRock’ın elinde, Aselsan, BİM, Akbank, Tüpraş, THY, Koç Holding, Turkcell, Sabancı Holding, Ford, TAV Havalimanları, Migros, Türk Altın gibi şirket ve holdinglerin hisseleri bulunuyor.

KANLA BESLENİYOR

BlackRock’un portföyünde ABD ve İsrail’e silah üreten ve satan şirketler de bulunuyor. Dünyada savaş ekonomisinin görünmeyen aktörü BlackRock, Gazze’den Ukrayna’ya savaş zincirinin finansal halkasında yer alıyor. Küresel ölçekte trilyonlarca doları yöneten BlackRock’un portföyü, yalnızca teknoloji ve enerji şirketlerinden ibaret değil. Şirketin yatırımları arasında aktif çatışma bölgelerinde kullanılan silah ve sistemlerin üreticileri de var.

İsrail’e füze üreten Israel Aerospace Industries, ABD füzelerini üreten Lockheed Martin, İsrailli gözetleme sistemi üreticisi Elbit Systems, yine ABD merkezli hava silahı üreten RTX; bunların yatırımlarıyla büyürken BlackRock’a da kazandırıyor. Eurofighter’ları üreten ABD’li silah devi BAE Systems de listede başı çekiyor.

Dev sermaye şirketi daha önce de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın uzamasından elde ettiği kârla gündeme gelmiş, savaş uzadıkça bünyesinde bulunan silah şirketlerinin piyasa değeri hızla artmıştı. ABD-İsrail ortaklığıyla İran’a yönelen saldırılar; BlackRock’u daha da zengin edecek.

İŞÇİ YAŞAMI İÇİN TEHDİT

İşçilere, halklara düşman şirketin, iş cinayetlerinde de, Gazze’de çocukların ya savaştan ya da açlıktan öldürülmesinde, İran’da okula gitmek için evden çıkıp dönemeyenlerin ölümünde de imzası var.

13 Şubat 2024’te İliç’teki iş cinayetinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği altın madeninin Kanadalı ortağı SSR Mining’in hisselerinin önemli kısmı BlackRock’taydı. Şirket iş cinayetinin ardından hisseleri "fazla zarar etmeden" satıp dibe çakılan hisseleri "ucuzdan toplayarak" maliyetini düşürmüştü.

Fink ve ekibi, işçinin yaşamı kadar gelirine de düşman. Mart ayının başında "Amerikan işçileri için" 100 milyon dolarlık "hayırseverlik girişimi" hazırladıklarını açıklasa da şirket ABD’dekilere olduğu kadar tüm işçi sınıfı için de tehditten başka bir şey üretmiyor. "Gelecek 5 yılda 50 bin işçiye ulaşacağız" diyen şirketin elinde işçi kanı var.

Şimşek’in uyguladığı IMF’siz IMF programı, başka bir deyişle AKP hükümetinin kemer sıkma politikaları emek gelirlerinde ciddi gerilemeye yol açtı. Daha çok çalışarak daha az kazanan, ölseler de patronların çıkarı hilafına adım atılmayan işçilerin ülkesi, değersizleştirilmiş emek ve yüksek imtiyazla Türkiye, BlackRock için "biçilmiş kaftan."

Dolmabahçe’de basına kapalı görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmazken burada gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’na dair ajanslardan servis edilen haberlere göre, BlackRock CEO’su ve WEF Eşbaşkanı Fink’e sunum yapıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra bakanlar Şimşek, Bayraktar ve Fidan da Fink ve heyetine sırayla ülkenin ekonomi, enerji ve bölgesel politikalarını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan servis edilen Erdoğan-Fink fotoğrafı, akla şu soruları getirdi:

• BlackRock Türkiye’den ne istiyor? Erdoğan ne verdi?

• Şimşek’in aradığı kan BlackRock mı?

• Sermayeyi yönetenler burada ne arıyor?

•Masaya kamunun hangi varlıkları ve hangi sektörler kondu?