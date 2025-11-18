Cep Herkülü’nün ölümünün üzerinden sekiz yıl geçti: Efsane unutulmadı

Dünya halterinin gelmiş geçmiş en büyük sporcuları arasında gösterilen, üç olimpiyat altın madalyası, yedi dünya ve yedi Avrupa şampiyonluğu bulunan “Cep Herkülü” Naim Süleymanoğlu’nun aramızdan ayrılışının üzerinden sekiz yıl geçti. Hem Türkiye’de hem uluslararası spor camiasında bıraktığı iz, yıllar geçse de silinmedi.

23 Ocak 1967’de Bulgaristan’ın Kırcaali kentine bağlı Ahatlı köyünde doğan Süleymanoğlu’nun halter yolculuğu henüz dokuz yaşındayken başladı. O dönem antrenörü Hilmi Pekünlü tarafından keşfedilen Naim, yıllar sonra verdiği bir röportajda “O zamanlar Bulgaristan dünya şampiyonları çıkarıyordu. Ben de en iyisi olmak istedim” demişti.

Daha çocuk yaşta ülkesinde gençler ve yıldızlar kategorilerinde şampiyonluklar elde eden Naim, 15 yaşındayken Brezilya’daki Gençler Dünya Şampiyonası’nda zirveye çıkarak “en genç dünya rekortmeni” unvanını aldı. 1983’te ilk kez büyüklerde dünya şampiyonluğuna ulaşan genç halterci, 1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 kırdığı rekorla tarihe geçti. ABD’de katıldığı “Rekortmenlerin Turnuvası” sırasında Amerikan basını tarafından ona verilen lakap ise onu tüm dünyaya tanıttı: Cep Herkülü.

1986’da Melbourne’deki Dünya Şampiyonası sonrası Türkiye’ye iltica etti. Naim’in Türkiye adına olimpiyatlarda yarışabilmesi için dönemin hükümeti Bulgaristan’a 1 milyon dolar ödedi. Özal bu karar için yıllar sonra “Naim bunu bize kat kat geri ödedi” diyecekti.

SEUL'DE TARİH YAZDI

1988 Seul Olimpiyatları’nda 60 kiloda yarışan Süleymanoğlu, o güne dek görülmemiş bir performansla 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak altına uzandı. Ağırlığının tam 10 kilo fazlası olan 190 kiloyu silkmede kaldırarak dünya halter tarihine altın harflerle adını yazdırdı. Hem koparmada hem toplamda dünya ve olimpiyat rekorları kıran Naim, güreş branşı dışında Türkiye’ye olimpiyat altını getiren ilk sporcu oldu.

Efsane halterci, Barselona 1992 ve Atlanta 1996’da da zirveyi bırakmadı. Böylece arka arkaya üç olimpiyat altın madalyası kazanan nadir sporculardan biri oldu. Kariyerini toplam 46 dünya rekoruyla tamamlayan Süleymanoğlu, haltere verdiği kısa molanın ardından döndüğü 2000 Sydney Olimpiyatları’nda istediğini bulamayınca aktif spora veda etti.

Başarıları spor sahalarının çok ötesine taşmıştı. 1988’de Time dergisine kapak olan ilk Türk sporcu oldu. Aynı yıl ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray’a davet edildi ancak sunulan ABD vatandaşlığı teklifini kabul etmedi. 2000’de Uluslararası Halter Federasyonunun en genç asbaşkanı seçilen Naim’in ismi daha sonra Londra metrosunda bir istasyona ve Ankara’da bir caddeye verildi.

Hayatı 2019’da “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmiyle beyaz perdeye taşındı. Filmde 1970’lerden Seul Olimpiyatları’na uzanan yükseliş öyküsü anlatıldı.

Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017’de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayata veda etti. Cenaze töreni İstanbul Fatih Camisi’nde on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşirken, bir dönem en büyük rakibi olan Yunan halterci Valerios Leonidis dahi onu yalnız bırakmadı. Naim, Edirnekapı Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.