Cep telefonu almak isteyenler dikkat: Fiyatlar yeniden yükselebilir

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar, döviz kurundaki yükseliş ve operasyonel maliyetlerdeki artış nedeniyle fiyatlandırma stratejilerini yeniden değerlendirmeye başladı. Sektör kaynaklarına göre, mevcut ekonomik koşulların sürmesi halinde cep telefonu fiyatlarında yukarı yönlü bir güncelleme kaçınılmaz olabilir.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ithalata dayalı teknolojik ürünlerin döviz kurundaki hareketlerden doğrudan etkilendiğine dikkat çekti. Turnacı, yalnızca dolar kurundaki artışın değil, lojistikten mağaza giderlerine kadar uzanan maliyet kalemlerinin de sektörü zorladığını vurguladı.

DÖVİZE ENDEKSLİ FİYAT VE IPHONE ETKİSİ

Kararda yer alan habere göre, sektör temsilcileri mevcut maliyet yapısının korunmasının dahi raf fiyatlarında güncellemeyi gündeme getirdiğini ifade ediyor. Özellikle ithal ürünlerde kur baskısının daha hızlı ve sert hissedildiği belirtiliyor.

Olası bir fiyat artışından en fazla etkilenmesi beklenen grubun ise “premium” segmentteki cihazlar olduğu kaydediliyor. Başta Apple’ın iPhone modelleri olmak üzere yüksek fiyatlı telefonlarda, dövize endeksli fiyatlandırma nedeniyle artışların daha belirgin olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan sektör temsilcileri, fiyat baskısının yalnızca kurla sınırlı olmadığına da işaret ediyor. Yüksek vergi oranları, IMEI kayıt ücretleri ve taksit sınırlamaları gibi düzenlemelerin piyasayı daralttığı; bu unsurlara eklenen kur hareketliliğinin, önümüzdeki dönemde cep telefonu fiyatlarını yeniden şekillendirebileceği ifade ediliyor.