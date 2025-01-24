Cep telefonu faturasını ödemeyen kadın, mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı

Samsun’da yolcu otobüsünde gözaltına alınan 24 yaşındaki genç kadın, borcundan dolayı mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 günlük hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıkınca tutuklandı.

Artvin’de ikamet eden C.S.Y. (24) adlı genç kadın, sağlık sorunlarından dolayı Samsun’a hastaneye geldi.

Samsun’da hastane çıkışı yolcu otobüsü ile Artvin’e geri dönmek için yola çıkan C.S.Y'nin hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Canik ilçesinde gözaltına alındı.

Bugün sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde işlemlerinin ardından tutuklanan kadın, Samsun Kapalı Cezaevi'ne götürülürken, "Cezaevine gireceğim, sabıkam olacak. Artık kimse beni işe almaz" dedi.

C.S.Y'nin cep telefonu faturasından dolayı borcu olduğu, bu borcu ödeyemeyince hakkında yasal işlem başlatıldığı ve işe girip çalışmaya başlamasına rağmen mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 10 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.