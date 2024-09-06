Cep telefonu suya düşerse ne yapmalı? Suya düşen cep telefonu nasıl kurtarılır?

Cep telefonunun suya düşmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve hemen gereken işlemler yapılmazsa cep telefonunuzu tamire götürmek zorunda kalabilirsiniz.

Fakat her suya düşen telefonu tamire götürmeye gerek yok. Birkaç yöntemle suya düşen cep telefonunuzu kurtarmanız mümkün?

ADIM 1: TELEFONU HIZLA SUDAN ÇIKARIN

Suya düşen cep telefonunu kurtarmak için yapılacak ilk şey, cep telefonunu mümkün olan en kısa sürede sudan geri çıkarmaktır. Cep telefonunuzu hızla sudan çıkardığınızsa, suyun cep telefonunun derinliklerine inmesini önlersiniz.

ADIM 2: TELEFONU HIZLA KURULAYIN

Cep telefonunuzu sudan çıkardıktan sonra, hemen kuru bir bezle kurulayın. Böylece dış yüzeyi kurulamış olursunuz ve telefona daha fazla su girmesini önlersiniz.

ADIM 3: MÜMKÜNSE BATARYAYI VE SİM KARTINI HIZLA ÇIKARIN

Cep telefonu suya düştüğünde asıl mesele, telefonun içine su kaçmasıdır. Bu durum da içindeki elektronik aksamın zaman içinde oksitlenmesine ve telefonun bozulmasına neden olur. Bu yüzden içindeki suyun hızla kurutulması gerekir. Eğer telefonunuzun bataryası çıkarılabiliyorsa hemen bataryasını çıkarın ve telefonun elektrikle bağlantısını kesin. Sim kartını da çıkarın ve kurulayın.

Telefonunuzu asla saç kurutma makinası ile kurutmayın, bu durum suyun daha hızlı oksitlenmesine ve telefonunuzu daha hızlı biçimde bozmanıza yol açar.

Suya düşen telefonu asla şarj etmeyin.

ADIM 4:TELEFONU PİRİNCE YATIRIP 48 SAAT BEKLEYİN

Suya düşen telefonun dışı kurulandıktan sonra yapılacak son şey telefonu pirince yatırmaktır. Pirinç, nemi alan bir bitki olması nedeniyle suya düşen telefonun nemini alması konusunda son derece etkilidir. Telefonunuz tamamen içine girecek ve gözükmeyecek şekilde telefonu pirince yatırın ve 48 saat içinde bekletin.

Kullanıcıların önemli bir bölümü için bu işlemler olumlu sonuçlanmıştır. Fakat buradaki önemli kriter, suya düşen telefonun hızla suyun içinden çıkarılmasıdır. Suda uzun süre bekleyen telefonlar için durum oldukça zordur ve tamire götürülmesi gerekir.

Telefonun içindeki suyu çıkaran mobil uygulamalar

Bunun yanında, yeni telefonların çok önemli bir bölümü suya karşı dayanıklıdır fakat hoparlör gibi bölümlerinden su girer. Son dönemde telefonun içindeki suyu dışarı çıkaran mobil uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu uygulamalar telefon içinde titreşimler yayarak suyun hoparlör girişinden çıkışını sağlar. Fakat telefona herhangi bir yan etkide bulunup bulunmadığı konusu iyi araştırılmalıdır.

Telefon denize düşerse ya da telefona kola dökülürse ne olur?

Telefon denize düşerse deniz tuzu telefonun içine girer ki bu durumda telefonu kurtarmak oldukça zordur. Telefona kola dökülürse bu kez de telefonunuzun içine şeker dolmuş olur. Bu durumda -tavsiye etmemekle birlikte- telefonunuzu tekrar içme suyuna bir süre batırmanız son çare olarak değerlendirilebilir.