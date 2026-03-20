Cepte para yok, kart borcu çok

Ekonomi Servisi

Ekonomik krize bağlık borçluluk eğilimi artarken ödeme krizi de büyümeye devam ediyor. Kredi ve kredi kartlarında kullanım oranı da borç bakiyesi de artışta. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 13 Mart haftasına ilişkin verileri paylaştı. Bu haftada toplam krediler bir haftada 152 milyar liradan fazla artarak 24 trilyon 352,2 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 3 trilyon 89,0 milyar TL’ye çıktı. Bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 903,7 milyar TL olarak kaydedildi. Takipteki alacaklar 659,04 milyar TL oldu.

KART KULLANIMI YARI YARIYA ARTTI

Borçlarla birlikte kart kullanımı da yükseldi. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) Şubat ayı raporuna göre kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarda yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 arttı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 büyüme ile 675,0 milyar lira oldu. Şubat ayı itibarıyla ülkede kredi kartı sayısı 144,7 milyona, banka kartı sayısı 213,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı 111,5 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10'luk, banka kartında yüzde 8’lik artış yaşandı. Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 49, banka kartlarında yüzde 54 arttı. Şubat ayında yapılan kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 241 milyar lira olurken bunun yüzde 85,6’lık kısmını oluşturan 1 trilyon 919,6 milyar lirası kredi kartlarından yapıldı.