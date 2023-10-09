Cerablus’ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA
Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Olay yerine gelen sivil savunma ekibi, yaralı sivili hastaneye kaldırdı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği tahmin ediliyor.