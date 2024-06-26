Cerattepe’de AYM kararı uygulanmalı

Artvin’in altın madenciliğine karşı 25 yıldır sürdürdüğü mücadele son olarak AYM’nin verdiği hak ihlali kararı ile yeniden gündeme geldi. Avukat Bedrettin Kalın “AYM kararları herkesi bağlar. Kararın uygulanması tek talebimiz” dedi.

Buse İlkin YERLİ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 2015 yılında Artvin Cerratepe’deki madencilik faaliyetleri için verilen ''ÇED Olumlu'' raporuna karşı yapılan bireysel başvuruda ''hak ihlali'' kararı vermesinin ardından karar Rize İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Bedrettin Kalın, "Rize İdare Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymaması durumunda, yasal çerçevede meşru direnme hakkımızı kullanmayı planlıyoruz. Kararın uygulanması tek talebimiz" diye konuştu.

Kalın, BirGün Tv'de AYM'nin Artvin Cerattepe ile ilgili geçen haftalarda verdiği karar ve sonrasındaki gelişmelere dair açıklama yaptı. Bölgede maden çalışmalarına dair 2012 öncesi açılan ve kazanılan davaların olduğunu anımsatan Kalın "2012'den sonra daha önce kazandığımız davalara rağmen Cerattepe bölgesi yeniden ihale edildi. Burası önce Özaltın Grubu'na, sonra Cengiz Grubu'na sözleşmesiyle verilmiş oldu" dedi. 2015’in Haziran ayında, maden şirketinin çalışmalarına başlamak istemesiyle Cerattepe'de nöbetlerin başladığını anımsatan Kalın, şöyle devam etti:

"Cerratepe bölgesinde 2015 yılında alınmış olan hukuka ve adalete aykırı bir 'ÇED Olumlu' kararı ile ilgili bir davamız vardı. Yargısal süreçler tamamlandıktan sonra, Anayasa mahkemesine başvurmuştuk. 715 kişiyle yapmış olduğumuz başvuru, yedi yıl sonra ancak Anayasa Mahkemesinde sonuçlandırıldı. AYM, 7 yıl süren bir inceleme sonucunda geçen Mayıs ayında hak ihlali kararı verdi. AYM Cerattepe gibi bir yerde faaliyetin sürdürülemeyeceğini, normal ÇED prosedürüne uygun yapılması gerektiğini belirtti. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verilmesi yönünde talepte bulunduk ve şimdi Rize İdare Mahkemesi'nin vereceği kararı bekliyoruz. AYM kararları herkesi bağlar, karara uyulmasını bekliyoruz. Rize İdare Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymaması durumunda, yasal çerçevede meşru direnme hakkımızı kullanmayı planlıyoruz. Artvin'in problemi sadece Cerattepe'den ibaret değil. Şu anda Artvin'in yüzde 70'i madenlere ruhsatlanmış durumda, 525 maden ruhsatı var. Daha bu hafta içinde ülke genelinde 545 maden ruhsatının toplu ihalesi yapıldı. İhalenin içinde Artvin'e de maden alanları düştü. Adaletten tek başına bir karar beklemekle sonuç alınamaz, vatandaşların sahip çıkmasıyla bir sonuç alınabilir.”