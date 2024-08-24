Cerattepe’de faaliyet durdu

Haber Merkezi

Artvin Valiliği, Rize İdare Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uyarak verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararını iptal etmesinin ardından, Cerattepe’deki altın madenciliği faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na intikal eden karar gereği, faaliyet sahibi işletmeye Rize İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararına uyulması, proje alanında ve proje kapsamında üretime yönelik herhangi bir faaliyette bulunulmaması, aksi takdirde yasal işlemlerin tesis edileceği Artvin Valiliği’nin 20.08.2024 tarih ve 10237603 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. 21.08.2024 tarihinde mahallinde yapılan denetimde üretime yönelik herhangi bir faaliyetin olmadığı tespit edilmiş olup ve mevcut durum tutanak ile imza altına alınmıştır. Ayrıca bahse konu madencilik faaliyetinin durdurulması ile ilgili bilgi talebinde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarına da 21.08.2024 tarih ve 10272019 sayılı yazı ile faaliyetin durdurulduğuna dair bilgi verilmiştir."