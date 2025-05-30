Cerattepe’de keşif: "Teleferik hattının kapasitesi davamızla ilgisiz"

GÖKAY BAŞCAN

Artvin Cerattepe’de ormanlık alanları tehdit eden Cengiz Holding’e karşı mücadele 30 yıldır sürüyor. Cerattepe’de maden projesi ve rezervi taşıyacak olan teleferik projesine karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfin ardından konuşan Avukat Bedrettin Kalın, “Burada teleferik hattının taşıma kapasitesinin yetip yetmeyeceğinin bizim davamızla yakından uzaktan alakası yoktur. Biz Cerattepe’de madencilik faaliyetinin yaşam alanlarımıza bir saldırı olduğunu, heyelanları tetiklediğini, suları kirleteceğini, asit kaya drenajlarının önlenemeyeceğini, ormanlık alanların yok olacağını belirterek bir dava açmıştık” dedi.

Mehmet Cengiz’in altın projesi, yargıda en üst merci olan Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ve yerel mahkeme tarafından onanmasına rağmen, Danıştay’ın bozmasıyla bölgede tekrar keşif yapılmasına karar verildi. Bölge halkının tüm mücadelesi yaşam alanlarının yok edilmesine ilişkin olmasına rağmen, Danıştay Cengiz’in çıkarttığı rezervin taşınması için inşa ettiği teleferiğin taşıma kapasitesine ilişkin bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

Öğleden sonra proje sahasında mahkeme heyeti, bilirkişiler ve Yeşil Artvin Derneği üyeleri hazır bulundu. Yapılan keşfin ardından açıklamalarda bulunan Bedrettin Kalın, “Cerattepe Mücadelesi’nde geçmişte birçok hukuksal kazanımımız olmuştu. 2015’te 2009/7 Genelgesi ile alınmış olan ÇED olumlu kararı vardı. O kararın hukuka ve adalete aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştuk. AYM de 7 yıl süren bir yargılama sonucunda bu kararı iptal etti. Ayrıca AYM, hak ihlali kararı vererek, ihlalin giderilmesi için dosyayı Rize İdare Mahkemesi’ne geri göndermişti. Rize İdare Mahkemesi de ÇED olumlu kararının iptaline karar vermişti. Zaten bir hukuk devletinde olması gereken de buydu. AYM yani en yüksek yargı organı bir karar vermişse, diğer yargı, yasama ve yürütme organlarının buna uyması gerekir. Biz Rize İdare Mahkemesi’nin kararının da onaylanacağını beklerken, ne yazık ki son yıllarda ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan bir yargı pratiğiyle, yüksek mahkemelerin birbiriyle çelişen ve çatışan bir konuma sürüklenmesinin bir örneğini de burada yaşamış olduk. Danıştay, AYM’nin kararına uymayarak Rize İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuş oldu” dedi.

"BOZMA GEREKÇESİ SON DERECE HAVADAN SUDAN"

“Bozma gerekçesi son derece havadan sudan bir gerekçedir” ifadelerini kullanan Kalın şöyle konuştu: “Teleferik hattının buradaki rezervi taşıyıp taşıyamayacağının incelenmesi yönünde bir keşif kararı vererek, Rize İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuştur. Burada teleferik hattının taşıma kapasitesinin yetip yetmeyeceğinin bizim davamızla yakından uzaktan alakası yoktur. Biz Cerattepe’de madencilik faaliyetinin yaşam alanlarımıza bir saldırı olduğunu, heyelanları tetiklediğini, suları kirleteceğini, asit kaya drenajlarının önlenemeyeceğini, ormanlık alanların yok olacağını belirterek bir dava açmıştık. Yoksa bir maden şirketinin maden rezervini ne kadar taşıyabileceği bizim zerre kadar umurumuzda değildir. Rezervin taşınmaması üzerine bir davamız yoktur. Danıştay, bunu anlamaktan son derece uzak ve sanki buradaki mesele rezervin taşınmasıyla ilgiliymiş gibi hareket ederek, Rize İdare Mahkemesi de ne yazık ki bu karara uyarak bugünkü keşfe gelmiş durumdadır. Bugün mahkeme heyetine de bilirkişilere de bu meselenin bizim davamızla en ufak ilgisinin bulunmadığını, onun ötesinde çevresel sorunlarla ilgili olduğunu anlattık. Rize İdare Mahkemesi, AYM kararına uyarak karar vermiştir. Bugünden sonra kendi verdiği kararı değiştirerek farklı bir karar vermesine ihtimal vermiyoruz. Biz mahkemeden yeniden bir iptal kararı vermesini istiyoruz.”