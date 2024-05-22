Cerattepe’nin ÇED’i iptal

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), ülkenin en büyük çevre direnişlerinden birine sahne olan Artvin Cerattepe’de madenciliğin önünü açan çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararını iptal etti. Kararda, projede su kirliliği, orman tahribatı, ekosistem bütünlüğü açısından karşı karşıya kalınabilecek durumlar için alınan önlemlerin belirtilmediği vurgulandı.

Proje alanının şehir merkezine yakın olması sebebiyle insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceği de vurgulanırken çıkarılacak cevherin içeriğinin çevre ve canlı sağlığı açısından tehlikeli olduğunun altı çizildi. Yeniden yargılamanın yolunu açan mahkeme, kararı Rize İdare Mahkemesi’ne de yolladı.