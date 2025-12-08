Çerçioğlu AKP'ye geçince istemedi, Meclis kabul etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle iade ettiği üç madde, CHP Grubu’nun oylarıyla yeniden kabul edildi. Başkan Çerçioğlu, kararların iptali için idare mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Aydınses’te yer alan habere göre Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, daha önce Başkan Çerçioğlu tarafından meclise iade edilen 3 önemli madde tekrar gündeme geldi.

AKP'LİLER "HAYIR" DEDİ

Maddeler; Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bazı alanların Kuşadası ve Didim belediyelerine devredilmesi ve ilaçlama, vektörel mücadele hizmetleriyle ilgiliydi.

CHP Grubu, maddelerin aynen oylanmasını talep etti. CHP Grup Sözcüsü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in önerisi doğrultusunda yapılan oylamada, AKP Grubu “hayır” oyu verirken CHP’li üyelerin “evet” oylarıyla maddeler yeniden kabul edildi.

Kararın ardından konuşan Başkan Özlem Çerçioğlu, idare mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.