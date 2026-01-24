Çerçioğlu AKP'ye geçti, hastanenin inşaatı bitti

Yıllardır yapımı süren ve açılışı defalarca ertelenen Aydın Şehir Hastanesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçişinin ardından kısa sürede tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

Nefes'te yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yatırım programına alınan, Kasım 2021’de temeli atılan Aydın Şehir Hastanesi için AKP’li yetkililer yıllar boyunca “2023’te açılacak” vaadinde bulundu. Ancak 2023 yılı boyunca inşaatın belirgin biçimde yavaşladığı, yıl sonunda hastanenin ancak yaklaşık yüzde 40’ının tamamlanabildiği ortaya çıktı.

AKP'YE GEÇİNCE BİTTİ

Buna karşın hastane, planlanan tarihte değil, 2026’ya girilirken hizmete açılabilecek duruma geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın ziyareti, hem hastanenin açılışı hem de Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin ardından gerçekleşecek ilk kapsamlı ortak program olma özelliğini taşıyor. Erdoğan ile Çerçioğlu’nun kentte en son 11 yıl önce bir araya gelmiş olması da dikkat çekiyor.

Kentte uzun süredir sürüncemede kkalan projenin, Çerçioğlu’nun siyasi rotasını değiştirmesinin ardından hızla sonuçlandırılması, “kamu yatırımlarının akıbeti yerel yöneticinin siyasi partisini mi bağlı?" sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.