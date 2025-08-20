Çerçioğlu bir avuç AKP’liye sığındı

Haber Merkezi

Aydın’da önceki akşam Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde on binlerin tepkisiyle karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 50 kişiye sığındı. AKP’ye katılmasının ardından belediye binası önünde konuşan Çerçioğlu kendisini dinleyen bir grup AKP’liye konuştu. Yıllar önce Çerçioğlu’na ait bir konuşma metnini yırtan AKP’li vekil Seda Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşmasına alkışlarla destek oldu, sosyal medyadan el ele fotoğraflarını paylaştı.

Çerçioğlu, tepkilerin odağı haline gelen kararını savunarak, “Bu zamana kadar Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktu. Herkese adil ve eşit davrandım, bundan sonra da aynı şekilde davranacağım” dedi. Kalabalıktan “Aydın’ın efesi, topuklu efe”, “Dik dur eğilme, Aydın halkı seninle” ve “Ak Gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları yükseldi.

Ayrıca Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. AA’nın haberine göre; Özgür Özel’in 13 Ağustos’ta İstanbul’da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu’nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.